محند عزوق: نحو إعداد بطاقية لحفظة القرآن ولحملة الإجازات والقرّاء

كشف محند عزوق مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، أنه تم توحيد مناهج ومقررات التعليم القرآني.

وأضاف عزوق في حديث “للنهار”، أن الوزارة تريد أن تكون الأهداف العامة للتعليم القرآني واضحة.

وقال محمد عزوق، أن القرار جاء كمبادرة إيجابية لضمان التكافؤ في الفرص بين جميع المتخرجين من المدارس القرآنية.

وكشف في ذات السياق، أن الوزارة بصدد إعداد بطاقية لحفظة القرآن وبطاقية لحملة الإجازات والقراء.

وأوضح ذات المتحدث، أن هنالك أكثر من 4 آلاف حامل لإجازات وهناك مدارس قرآنية من تخرج 1000 مجاز.