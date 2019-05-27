محند واعمر خلفا لعبادو على رأس المنظمة الوطنية للمجاهدين بالنيابة

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، اليوم الإثنين، عن تكليف محند واعمر بن الحاج بالإشراف على تسيير شؤون المنظمة

نيابة عن الأمين العام السعيد عبادو، وهذا لأسباب صحية حالت دون تمكنه من مواصلة مهامه .

وأوضح بيان للمنظمة، أن السعيد عبادو يواجه ظروفا صحية قد حالت دون تمكنه من مواصلة مهامه، الأمر الذي إستوجب

تكليف محند واعمر بن الحاج عضو الأمانة الوطنية مكلف بالنشر والتوثيق وحماية المآثر بالإشراف على تسيير شؤون المنظمة بالنيابة إلى إشعار آخر”.

وأكدت المنظمة أنها “حرصت على مواكبة الأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية وعبرت بكل وضوح عن دعمها وتفهمها للمطالب المشروعة التي يتمسك بها الحراك الشعبي”.