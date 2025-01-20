قناة النهار محور الجزائر-بريطانيا..نحو استثمارت في قطاعات حيوية بقلم قناة النهار نشر في 20 جانفي 2025 - 16:13 شارك غرِّد أرسل 133 0 محور الجزائر-بريطانيا..نحو استثمارت في قطاعات حيوية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kfyc7 اقرأ أيضا سيدي بلعباس : محافظة الغابات تحجز"طائر مينا" كان معروضا للبيع قناة النهار 07 جانفي سطيف.: المواطنون سعيدون بتساقط الثلوج بالولاية.."ليل كامل مارقدوش" قناة النهار 13 جانفي الموطار المخفي / ظاهرة سياقة الأطفال للسيارات قناة النهار 02 جانفي لقمان .. إنسانية تتجسد في رعاية وإطعام القطط المتشردة قناة النهار 03 جانفي رسالة تدمع لها العين يلقيها مراسل النهار بفلسطين بمناسبة حلول السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي صريح جدا / كيف تؤثر الكلمة الطيبة على نفسية الزوجة ؟ قناة النهار 09 جانفي الفريق أول شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي لقائد الحرس الجمهوري بالنيابة قناة النهار 11 جانفي صريح جدا : حياة الجزائريين بعد التقاعد.. صراع مع الروتين اليومي وضغط الفراغ ! قناة النهار 06 جانفي الرئيس تبون : الإمكانيات المالية اليوم متوفرة.."بالعملة الصعبة وبالعملة الوطنية " قناة النهار 19 جانفي جريـ.ـمة مروعة..شاب يقـ.ـتل صديقه حـ.ـرقا بسبب 2000 دج بالبليدة قناة النهار 06 جانفي