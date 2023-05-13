قمة “مجموعة الـ77 +الصين”.. محور المكالمة الهاتفية بين عطاف ونظيره الكوبي 

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من قبل نظيره الكوبي برونو إدواردو رودريغيز باريلا.

وحسب بيان الخارجية، فلقد قام رئيسا دبلوماسية البلدين بتقييم مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات التي انبثقت عن المشاورات بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره ميغيل دياز كانيل، بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها هذا الأخير الى الجزائر في نوفمبر الماضي.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التحضير للاجتماعات الثنائية المقبلة، وكذلك حول القمة المقبلة لـ “مجموعة الـ 77 + الصين” التي ستعقد في هافانا يومي 15 و 16 سبتمبر المقبل.