محول الطريق السريع البويرة-شرق يدخل حيز الخدمة

دخل محول الطريق السريع البويرة-شرق حيز الخدمة، أين أشرفت السلطات المحلية لولاية البويرة الاثتين. وبحضور المدير الجهوي للجزائرية للطرق السيارة، عزيز ايت قاسي، على تشغيل المحول.

وأوضح المدير الجهوي للجزائرية للطرق السيارة إلى أن الأمر يتعلق بمحول طريق سريع يبلغ طوله 2.3 كلم. والذي يؤدي إلى الطريق السريع وإلى عديد الطرق الوطنية. التي تربط بين البويرة وسور الغزلان والهاشمية عبر وادي البردي، وكذا نحو مدينة البويرة.

يشار أن المشروع تم الانطلاق فيه سنة 2014، وأعطى إشارة استغلاله الوالي، عبد الكريم العموري. والذي أوكلت أشغال انجازه إلى مجموعة مؤسسات عمومية، يهدف الى تسهيل حركة السيارات على هذا المحور وتوفير منافذ جديدة لمستعملي السيارات نحو شرق وغرب ولاية البوير.

يذكر أن أصحاب المركبات كانوا يجدون صعوبات كبيرة للوصول إلى الطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى “صوندا”، مما يرغمهم كل مرة على سلك طرق جد ضيقة ومتدهورة، والذهاب إلى غاية ملتقى طرق واد البردي.

كما أن هذا المحول يتكون من طرق جانبية وجسر بطول 60 مترا الذي يؤدي إلى الطريق الوطني رقم 5 وكذا نحو سور الغزلان والهاشمية والى عدة اتجاهات اخرى، حسب ذات المتحدث.