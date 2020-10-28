محياوي: “مولودية وهران استفادة من 5 ملايير فقط”

تحدث رئيس مولودية وهران الطيب محياوي، عن الوضعية المالية لناديه، أين كشف الصعوبات التي يواجهها في غياب شركة راعية.

وصرح محياوي، لتلفزيون “النهار”: “هذا الموسم واجهنا صعوبات مالية كبير، حيث بلغت ديون اللاعبين فقط 14 مليار، وقمنا بتسويتها”.

وأضاف رئيس الحمراوة: “صرفنا قيمة مالية مهمة من أموالنا الخاصة لإنجاح عملية الاستقدامات، ودفع التسبيقات للاعبين”.

وتابع الطيب محياوي: “مولودية وهران، لا تملك شركة مثل بقية الأندية على غرار اتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، وغيرهما، نحن تلقينا 5 ملايير فقط”.