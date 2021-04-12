محياوي يفتح النار على بابا ويكشف ديون الحمراوة

انتقد رئيس مولودية وهران، الطيب محياوي سياسة التسير التي كان ينتهجها سابقه هواري بابا، كما كشف قيمة الديون الحالية للفريق.

وصرح محياوي، لتلفزين “النهار”: “انتظرنا مدة طويلة دامت 5 سنوات، والدين لاوالت عل حاليها، بالإضافة لعدم تقديم التقارير الخاصة بهذه الفترة”.

وأضاف: “منحت من أموالي الخاصة للفريق ما يقارب 11 مليار، ما يجعل القيمة الكاملة التي تم صرفها 29 مليار سنتيم”.

وأردف: “يجب على الرئيس السابق دفع ديونه، وتسديد اشتراكات اللاعبين لدى الضمان الإجتماعي، والتي لم تسدد لمدة 5 سنوات”.

وختم الطيب محياوي: “أنا على رأس الفريق منذ 5 أشهر، كيف ينتظرون مني استقدام شركة للفريق، في حين أن الرئيس السابق ترأس الفريق لـ5 سنوات وعجز عن ذلك”.