محيوص:”بلماضي يُتابعنا لكن اقتناص مكانة في المنتخب الأول ليس سهلا”

أكد مُهاجم المُنتخب الوطني المحلي، أيمن محيوص، صعوبة الالتحاق بالمُنتخب الأول بالنظر للفارق الكبير في المستوى.

وعقب مواجهة المحليين أمام كوت ديفوار، قال محيوص، في الندوة الصحفية التي اُنعقدت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

“اقتناص مكانة في المنتخب الأول ليس سهلا، بالنظر للفرق بين بطولتنا والمستوى العالي”.

كما أضاف:”رغم أن الشان تتميز بمستوى جيد لكن المنتخب الأول يلعب في مستوى عالي”.

قبل أن يختم:”جمال بلماضي يُشاهد جميع مبارياتنا في الشان، وهو من يعرف اللاعب الذي يحتاجه ويستحق مكانة في المنتخب الأول”.