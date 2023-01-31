محيوص:”تألقي جاء بفضل ثقة بوقرة”

أكد هداف بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر، أيمن محيوص، أن تألقه جاء بفضل زملاءه وكذا، مجيد بوقرة.

وقال، محيوص، خلال المنطقة المختلطة التي أعقبت تأهل المحليين للنهائي بعد الفوز أمام النيجر.

“الحمد لله تسجيلي جاء بفضل زملائي وكذا بفضل الطاقم الفني الذي يثق في امكانياتي وقُمت بالرد على هاته الثقة في الميدان”.

كما ختم:”تفصلنا 90 دقيقة على التتويج وسنعمل بقوة لنكون على أتم الجاهزية في النهائي”.