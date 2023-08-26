محيوص أساسيا رفقة ايفردون في مواجهة سرفيت

يستقبل الدولي الجزائري أيمن محيوص، وناديه ايفردون، اليوم السبت، الضيف سرفيت، برسم الجولة الخامسة من الدوري السويسري الممتاز.

وكشفت إدارة ايفردون، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، التشكيلة الأساسية للفريق، والتي يتصدرها اسم محيوص.

ويحمل المهاجم الدولي الجزائري، آمال ناديه، وجماهيرهم، لهز الشباك مجددا، بعد ثلاثيته في كأس سويسرا، لقيادة ايفردون لتحقيق فوز جديد.

من جهة أخرى قرر مدرب نادي ايفردون، الإبقاء على لاعبه الجزائري الآخر لوصيف، ضمن دكة البدلاء مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.