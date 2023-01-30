قناة النهار محيوص : إن شاء الله نكونوا جاهزين لنكون في النهائي بقلم قناة النهار نشر في 30 جانفي 2023 - 12:48 محيوص شارك غرِّد أرسل 41 0 محيوص : إن شاء الله نكونوا جاهزين لنكون في النهائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qaGbg اقرأ أيضا فلاحو شعبة البطاطا يطالبون برفع قدرات التبريد بغليزان قناة النهار 22 جانفي الدرك الوطني يقوم بتوقيف شخصين بتهمة تعريض حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر قناة النهار 20 جانفي إقتصاد: إلى أين وصل مشروع مراجعة توجيه الدعم؟ قناة النهار 13 جانفي "بوقرة :"مباراة الكوت ديفوار ستكون من أحسن المباريات في الدورة..من سيفوز سيرشح للفوز باللقب قناة النهار 26 جانفي شان 2022: بعد التلاعب بتذاكر المباراة.. الدولة تضع حدا للمتورطين قناة النهار 27 جانفي أمطار مرتقبة على هذه المناطق بداية من مساء الإثنين قناة النهار 14 جانفي الشيخ النوي: رئيس الجمهورية لديه رؤية وبرنامج للجزائر الجديدة والتطبيق في الميدان يأتي من الولاة قناة النهار 19 جانفي بطاقة ذكية للفلاحين قصد رقمنة القطاع الفلاحي وتسهيل التعاملات الإدارية بالنعامة قناة النهار 21 جانفي عامر ضويفي يكشف عن أحدث التكنولوجيات والمرافق العالمية التي يحتويها ملعبي نيلسون مانديلا وتيزي وزو قناة النهار 14 جانفي يحيى طبيش يبرر غيابه عن البلاطو بتساقط الثلوج بميلة وإستحالة حضوره قناة النهار 26 جانفي