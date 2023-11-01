محيوص بن بوط وبلعيد مرشحون لجائزة أفضل لاعب إفريقي محلي

رشّح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثُلاثي اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكنفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، زين الدين بلعيد، أسامة بن بوط، أيمن محيوص لجائزة أفضل لاعب إفريقي محلي لعام 2023.

وسينافس الثلاثي الدولي، كل من سداسي الأهلي المصري المتوّج برابطة الأبطال، نبيل معلول، بيرسي تاو، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمود عبد المنعم، وحسين الشحات.

ولاعب بيراميدز المصري مصطفى فتحي، بالإضافة للاعبي الوداد الثلاثي يحي عطيات الله، يحي جبران، يوسف الموتي.

كما تم ترشيح كل من لاعب الترجي التونسي محمد علي بن رمضان، وثلاثي سان داونز الجنوب الإفريقي رونوين وليامز، بيتر شالولي، جيغو ديارا.

ولاعب يونغ أفريكانز السابق والحالي لنادي كايزر شيفس الجنوب إفريقي رانغا شيفافيرو، وفيستون مايلي لاعب بيراميدز المصري الحالي ويونغ أفريكانز السابق و لاعب الهلال السوداني السابق و فالونسيان الفرنسي الحالي.

وسيتعلن الكاف، عن الفائز بالجائزة بتاريخ 11 ديسمبر المقبل في حفل توزيع جوائز 2023 بمراكش المغربية.