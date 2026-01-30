محيوص: “جاهزون للعودة بالنقاط الثلاث أمام الجيش الملكي”

أكد مهاجم شبيبة القبائل، أيمن محيوص، أن تحضيرات الفريق للمباراة المقبلة أمام المستضيف الجيش الملكي، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، تسير في أجواء إيجابية، مشيرًا إلى أن المجموعة تعمل بتركيز كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال محيوص خلال الندوة الصحفية: “تحضيرات اللقاء تجري في ظروف جيدة، خاصة بعد التحاق اللاعبين الجدد الذين اندمجوا بسرعة مع المجموعة”، مضيفًا أن الفريق يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وشدّد مهاجم الكناري على أن اللاعبين عازمون على تقديم أفضل ما لديهم فوق أرضية الميدان، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو العودة بالنقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية.

وختم محيوص حديثه بالتأكيد على أن شبيبة القبائل تملك مجموعة متجانسة وقادرة على رفع التحدي، بفضل العمل الجاد والتركيز العالي داخل التشكيلة.

للإشارة، انتهت مباراة الذهاب التي جرت بملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد بالتعادل السلبي، على أمل تحقيق الفوز في لقاء الإياب و انعاش الحظوظ في التأهل إلى الدور القادم.