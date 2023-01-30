محيوص: “دفاع النيجر لا يخيفنا وهدفنا بلوغ النهائي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، أيمن محيوص، عزمه رفقة زملائه على تجاوز عقبة النيجر وبلوغ نهائي الشان.
وصرح محيوص، خلال الندوة الصُحفية: “ستكون مباراة قوية مثل التي سبقتها وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل تجاوز هذا الدور وبلوغ النهائي”.
كما أضاف: “صحيح أن منتخب النيجر يملك دفاعا جد قوي، لكنه لن يخيفنا. سنحفاظ على معنوياتنا لبلوغ النهائي”.
وتابع أيمن محيوص: “شخصيا أسعى للمواصلة على هذا الريتم، وأشكر زملائي الذين ساعدوني في تسجيل أهدافي السابقة، بالإضافة للطاقم الفني”.
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