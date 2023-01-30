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الرياضة

محيوص: “دفاع النيجر لا يخيفنا وهدفنا بلوغ النهائي”

بقلم كريم تيغرمت
محيوص: “دفاع النيجر لا يخيفنا وهدفنا بلوغ النهائي”
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أكد مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، أيمن محيوص، عزمه رفقة زملائه على تجاوز عقبة النيجر وبلوغ نهائي الشان.

وصرح محيوص، خلال الندوة الصُحفية: “ستكون مباراة قوية مثل التي سبقتها وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل تجاوز هذا الدور وبلوغ النهائي”.

كما أضاف: “صحيح أن منتخب النيجر يملك دفاعا جد قوي، لكنه لن يخيفنا. سنحفاظ على معنوياتنا لبلوغ النهائي”.

وتابع أيمن محيوص: “شخصيا أسعى للمواصلة على هذا الريتم، وأشكر زملائي الذين ساعدوني في تسجيل أهدافي السابقة، بالإضافة للطاقم الفني”.

رابط دائم : https://nhar.tv/7Oi3K
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