محيوص: “دفاع النيجر لا يخيفنا وهدفنا بلوغ النهائي”

أكد مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، أيمن محيوص، عزمه رفقة زملائه على تجاوز عقبة النيجر وبلوغ نهائي الشان.

وصرح محيوص، خلال الندوة الصُحفية: “ستكون مباراة قوية مثل التي سبقتها وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل تجاوز هذا الدور وبلوغ النهائي”.

كما أضاف: “صحيح أن منتخب النيجر يملك دفاعا جد قوي، لكنه لن يخيفنا. سنحفاظ على معنوياتنا لبلوغ النهائي”.

وتابع أيمن محيوص: “شخصيا أسعى للمواصلة على هذا الريتم، وأشكر زملائي الذين ساعدوني في تسجيل أهدافي السابقة، بالإضافة للطاقم الفني”.