محيوص :”فضلت شباب بلوزداد على عدة عروض في أوروبا”

كشف المستقدم الجديد في فريق شباب بلوزداد أيمن محيوص عن الأسباب الحقيقية وراء تفضيله حمل قميص الفريق البلوزدادي على عدد من الأندية في الخارج.

وقال أيمن محيوص في تصريح للصفحة الرسمية للنادي البلوزدادي قبل مواجهة ليو بار الكونغولي “شباب بلوزداد فريق كبير وأنا سعيد جدا بتواجدي، الشباب فاز بالبطولة و الكأس وينتظر التتويج برابطة الأبطال، ان شاء الله سأفيدهم بالخبرة”.

وأضاف إبن منطقة جيجل “تجربتي كانت جيدة، لعبت 23 مباراة و سجلت هدفين، الحمد لله، فضلت اللعب في شباب بلوزداد رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخدمات، فضلت أن أكون في شباب بلوزداد”.

كما ختم اللاعب السابق لاتحاد العاصمة ” السياربي فريق كبير في الجزائر و يلعب على كل الجبهات، الاختيار سيبقى للمدرب، انا جاهز في حالة الاستعانة بخدماتي، و حتى لم أكن في التشكيلة الأساسية سأحترم قرار المدرب”.

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