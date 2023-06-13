محيوص :” قرار إشراكي أساسيا في مباراة أوغندا بيد بلماضي”

أكّد الدولي الجزائري أيمن محيوص جاهزيته لفرضه نفسه في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي بعدما سمحت له الفرصة.

وقال ايمن محيوص خلال المنطقة المختلطة اليوم “سأحضر بشكل جيّد للتحديات المقبلة وللمبارتين المقبلتين أمام أوغندا وتونس. وقرار إشراكي في المباريات الرسمية بشكل أساسيا يبقى بيد الناخب الوطني”.

كما أضاف عن الفوز الكبير له ولزملائه في اتحاد العاصمة بالتاج الإفريقي “الفوز مع اتحاد العاصمة والفوز بالكاف هو أجل لحظاتي الكروية”.

يذكر. أن محيوص يملك حظوظا كبيرة في اللعب بشكل اساسي مستقبلا مع تقدم القناص إسلام سليماني في العمر وتراجع مستوى بغداد بونجاح بعض الشيء.

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