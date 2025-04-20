محيوص: “لا أمانع البقاء في شباب بلوزداد ولكن..”

أكد هداف شباب بلوزداد، أيمن محيوص، استعداده للاستمرار مع الفريق، وهو الذي تنتهي إعارته من نادي ايفردون السويسري، مع نهاية الموسم الجاري.

ونحج محيوص، في التألق مع “السياربي” هذا الموسم. بالرغم من الصعوبات التي واجهها في بداياته، ونجح إلى حد الآن في تسجيل 20 هدفا، منها 10 في البطولة. إلى جانب 4 في دوري أبطال إفريقيا ومثلها في كأس الجزائر، إلى جانب هدفين في “السوبر”.

وعقب قيادته الشباب لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية، أمس، أمام ترجي مستغانم، سُئل محيوص، عن رأيه في البقاء مع الفريق، ورد: “مستقبلي ليس بيدي”.

قبل أن يضيف المهاجم السابق لاتحاد العاصمة: “أنا مرتاح في شباب بلوزداد، الجميع يُحبني، سواء إدارة أو طاقم فني أو لاعبين وحتى الأنصار. وأنا أبادلهم نفس الشعور”.

وواصل محيوص، في تصريحات إعلامية من ملعب “نيلسون مانديلا”: “لا أمانع البقاء، لن أقول إنني لا أريد ذلك. ولكنني أملك عقدا مع فريقي السويسري.. سننتظر إلى نهاية الموسم، ونرى”.

وختم مهاجم الشباب: “أملك شرطا جزائيا مع ايفردون، وفي حال سقوط هذا الأخير. سأكون حرا من أي التزام. وإذا لم يسقط الفريق، تكون الأمر بيد الإدارة (يقصد إدارة شباب بلوزداد)، للتحرك وشراء أوراق تسريحي”.