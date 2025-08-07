محيوص: “نتمنى حصد نقاط أخرى في “الشان” والظهور بمستوى أفضل”

تحدث مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، أيمن محيوص، عن أهدافهم في باقي بطولة “الشان” الجارية حاليا، بعد فوزهم المستحق في أول مباراة على حساب منتخب أوغندا.

وفي حوار خصّ به موقع “cafonline“، صرح محيوص: “تمكنا في أول مباراة، من تحقيق أول فوز بثلاثة أهداف، وأيضا حصد ثلاث نقاط”.

كما أضاف: “كنا نفكر في الدخول بقوة، ولكن لم نعتقد أننا سنفوز بثلاثية، لأن المنتخب الأوغندي هو البلد المُنظم”.

وأردف مهاجم المنتخب الوطني: “منحنا المنافس حقه، خاصة أنه يلعب على أرضه، وبين جماهيره، طبقنا تعليمات الطاقم الفني، وعرفنا كيف نسيطر على المباراة، ونسيرها لصالحنا”.

وتابع أيمن محيوص: “نتمنى أن نكون في نفس المستوى، وأفضل، خلال المباريات القادمة، لحصد نقاط أخرى”.

يذكر أن أيمن محيوص، سيخوض يوم غد الجمعة، رفقة المنتخب الوطني للمحليين، ثاني مباراة لهم ضمن بطولة “الشان”، في مواجهة منتخب جنوب افريقيا.