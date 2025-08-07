محيوص: “هدفنا التتويج بالنسخة الجارية من “الشان””
بقلم كريم تيغرمت
كشف مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، أيمن محيوص، أهدافهم في الطبعة الجارية من بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”، مؤكدا عزمهم على حصد اللقب.
وصرح محيوص، في حوار خاص، لموقع “cafonline“: “هدفنا الفوز بالمباريات، والتتويج باللقب في هذه النسخة من “الشان””.
كما أضاف مهاجم محليي الخضر: “سنذهب خطوة بخطوة، نحن لسنا في ثوب البطل، وعلينا أن نثبت من مباراة لأخرى”.
وتابع أيمن محيوص: “نتمنى أن نكون في المستوى، لتشريف الراية الوطنية، الشعب الجزائري ينتظرمنا تحقيق نتائج كبيرة، نتمنى أن نشرفهم، سنقدم كل شيء، والتوفيق من عند الله”.
