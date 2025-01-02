محيوص: “هدفنا الفوز أمام الأهلي للبقاء في سباق التأهل للدور المقبل”

أكد مهاجم شباب بلوزداد أيمن محيوص، عزمه رفقة بقية زملائه، على تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام الضيف نادي الأهلي المصري.

وبدأ محيوص، حديثه في الندوة الصحفية، بالعودة لمباراة الذهاب، أين قال: “هزيمتنا في مباراة الذهاب أمام الأهلي، كانت قاسية، ونتفهم عدم تقبلها من الأنصار”.

كما أضاف: “مباراتنا المقبلة أمام الأهلي، جد مهمة بالنسبة لنا، كون الفوز فيها يسمح لنا بالبقاء في سباق التأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع أيمن محيوص: “نسعى لرد الاعتبار لأنفسنا، من خلال تحقيق الفوز وضمان النقاط الثلاثة، مع تقديم أداء في المستوى”.