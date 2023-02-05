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الرياضة

محيوص: “هذه هي طريقتي في تسديد ركلات الجزاء وأعتذر من جماهرينا”

بقلم كريم تيغرمت
محيوص: “هذه هي طريقتي في تسديد ركلات الجزاء وأعتذر من جماهرينا”
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أبدى مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، أيمن محيوص، أسفه الشديد على تضييعهم لقب الشان، كما قدم اعتذاراته لجمهور الخضر.

وصرح محيوص، عقب النهائي: “قدمت أفضل ما لدي، ولم أغش أبدا، لكل الحظ لم يكن إلى جانبنا في ضربات الترجيح”.

كما أضاف: “هذه هي طريقتي في تسديد ركلات الجزاء حتى مع فريقي اتحاد العاصمة، لكن هذه المرة الحظ لم يكن إلى جانبي، وحت ىمنتخب السنغال يستحق الفوز”.

وتابع أيمن محيوص: “الحمد لله على لقب هداف الدور، وأشكر الجمهور على دعمهم لنا طيلة هذه الدور، ونعتذر على تخييب أملهم”.

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