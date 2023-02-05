محيوص: “هذه هي طريقتي في تسديد ركلات الجزاء وأعتذر من جماهرينا”

أبدى مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، أيمن محيوص، أسفه الشديد على تضييعهم لقب الشان، كما قدم اعتذاراته لجمهور الخضر.

وصرح محيوص، عقب النهائي: “قدمت أفضل ما لدي، ولم أغش أبدا، لكل الحظ لم يكن إلى جانبنا في ضربات الترجيح”.

كما أضاف: “هذه هي طريقتي في تسديد ركلات الجزاء حتى مع فريقي اتحاد العاصمة، لكن هذه المرة الحظ لم يكن إلى جانبي، وحت ىمنتخب السنغال يستحق الفوز”.

وتابع أيمن محيوص: “الحمد لله على لقب هداف الدور، وأشكر الجمهور على دعمهم لنا طيلة هذه الدور، ونعتذر على تخييب أملهم”.