محيوص وبلعيد ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا

تواجد ثنائي المنتخب الوطني، أيمن محيوص وزين الدين بلعيد، ضمن القائمة النهائية المرشحة، لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية لسنة 2023.

وأعلنت “الكاف” اليوم الجمعة، عن قائمتها النهائية الخاصة بأفضل لاعب ينشط في القارة السمراء، والتي ضمت الثنائي الذي تألق مع اتحاد العاصمة، الموسم الماضي زين الدين بلعيد وأيمن محيوص، فيما غاب زميلها وحارس الخضر أسامة بن بوط.

ويتواجد في القائمة النهائية إلى جانب محيوص وبلعيد، كل من فيستون مايلي لاعب بيراميدز المصري الحالي ويونغ أفريكانز السابق، ورباعي الأهلي المصري، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو وعلي معلول، وثنائي الوداد المغربي، يحي عطيات الله ويحي جبران، بيتر شالولي لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وسيتعلن الكاف، عن الفائز بالجائزة بتاريخ 11 ديسمبر المقبل في حفل توزيع جوائز 2023 بمراكش المغربية.