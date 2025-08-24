محيوص وبوحلفاية ضمن تشكيلة ربع نهائي “الشان”

تواجد ثنائي المنتخب المحلي، الحارس زكريا بوحلفاية والمهاجم أيمن محيوص، ضمن التشكيلة المثالية لربع نهائي “شان” 2024 المؤجلة إلى 2025.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة ربع نهائي بطولة افريقيا للمحليين، والتي عرفت تواجد بوحلفاية ومحيوص. على الرغم من الاقصاء على يد السودان، بضربات الترجيح.

وتحصل حامي عرين المنتخب المحلي، زكريا بوحلفاية، الذي تألق طيلة المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين، على تقييم 8.5/10، كأفضل لاعب في ربع النهائي.

بينما منح موقع “سوفاسكور” تقييم 7.6/10 لمحيوص. على الرغم من أن الأخير، عجز عن التسجيل في لقاء السودان، مثلما عجز عن ذلك، في لقاءات دور المجموعات.