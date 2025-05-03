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الرياضة

محيوص وبولبينة يقودان تشكيلة “الخضر” أمام غامبيا

بقلم محمد لمين صحراوي
محيوص وبولبينة يقودان تشكيلة “الخضر” أمام غامبيا
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كشف الناخب المحلي، مجيد بوقرة، عن التشكيلة الاساسية، التي اختارها لمواجهة اليوم السبت، أمام منتخب غامبيا.

ويلتقي محليو “الخضر” بداية من الساعة 16:00 بنظرائهم من غامبيا. على أرضية ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو، ضمن ذهاب الدور التصفوي الأخير، المؤهل لـ “شان” 2025.

ويراهن رفقاء الحارس، أسامة بن بوط، على العودة بنتيجة ايجابية من غامبيا، تضعهم قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المحفل القاري، قبل الحسم في لقاء الإياب يوم الـ 9 ماي الجاري، بعنابة.

تشكيلة المنتخب المحلي:

حراسة المرمى : بن بوط
الدفاع: مداني، غزالة، بن عيادة، حلايمية، شتي.
الوسط: مرباح، بوراس
الهجوم: بلحوسيني، بولبينة، محيوص.

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