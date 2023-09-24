محيوص ولوصيف أساسيان رفقة إيفردون في مواجهة بازل
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الجزائريان، أيمن محيوص، وهسثم لوصيف، اليوم الأحد، رفقة ناديهما إيفردون، نادي بازل، برسم الجولة السابعة من الدوري السويسري.
وسجل الثنائي الجزائري، محيوص، ولوصيف، تواجدهما في التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المبارة، حسب إدارة إيفردون.
ويسعى كل من محيوص، ومواطنه لوصيف، للإطاحة بمنافسهم نادي بازل، وقيادة ناديه ايفردون لتحقيق فوز جديد.
يذكر أن كل من أيمن محيوص، وهيثم لوصيف، انتقلا الميركاتو الصيفي الماضي للدوري السويسري، لخوض تجربة احترافية.
𝗡𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗫𝗜 ! ⚔️
Voici les onzes guerriers qui débuteront cet après-midi.
𝐋𝐢𝐳𝐢𝐞𝐫𝐨 et 𝐋𝐨𝐮𝐜𝐢𝐟 vont connaître leur première titularisation en Super League ! 🔥💚
Coup d’envoi d’ici une petite heure. #AllezYS #YSFB pic.twitter.com/Abd1dlcxNJ
— Yverdon Sport (@yverdonsport) September 24, 2023
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