محيوص ولوصيف أساسيان رفقة إيفردون في مواجهة بازل

يواجه الجزائريان، أيمن محيوص، وهسثم لوصيف، اليوم الأحد، رفقة ناديهما إيفردون، نادي بازل، برسم الجولة السابعة من الدوري السويسري.

وسجل الثنائي الجزائري، محيوص، ولوصيف، تواجدهما في التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المبارة، حسب إدارة إيفردون.

ويسعى كل من محيوص، ومواطنه لوصيف، للإطاحة بمنافسهم نادي بازل، وقيادة ناديه ايفردون لتحقيق فوز جديد.

يذكر أن كل من أيمن محيوص، وهيثم لوصيف، انتقلا الميركاتو الصيفي الماضي للدوري السويسري، لخوض تجربة احترافية.