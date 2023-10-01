محيوص يبصم على هدف جديد رفقة ايفردون

نجح الدولي الجزائري أيمن محيوص، اليوم الأحد، في هز الشباك مجددا، خلال مباراة ناديه ايفردون، أمام سانت جالين.

وشارك محيوص أساسيا صمن تشكيلة ناديه ايفردون، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السويسري.

وبرز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل، ومنح التقدم لفريقه.

وبهذا انهى أيمن محيوص، وناديه ايفردون، الشوط الاول من هذه المباراة لصالحهم بنتيجة هدف دون رد، على حساب فريق سانت جالين.