محيوص يجري عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة

خضع صبيحة اليوم الثلاثاء مهاجم إتحاد العاصمة أيمن محيوص لعملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة، من طرف البروفيسور زموري.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة تصريحات محيوص مباشرة بعد إجرائه العملية الجراحية قائلا:

“الحمد لله العملية الجراحية جرت في ظروف جيدة، أشكر البروفيسور زموري وطاقمه الطبي الذين صهروا على هذه العملية، كما أشكر إدارة إتحاد العاصمة، والأنصار وحتى اللاعبين الذين وقفوا معي وتمنوا لي الشفاء”

وأضاف:”الحمد لله، هذا مكتوب الله، وإن شاء الله سأغادر العيادة يوم غد من أجل مباشرة عملية التأهيل والعودة في أسرع وقت”