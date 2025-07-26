محيوص يراوغ بلوزداد ويلتحق بشبيبة القبائل

رسّم هداف شباب بلوزداد، أيمن محيوص، التحاقه بتشكيلة شبيبة القبائل، في إطار فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وكان محيوص، الذي لعب معارا لشباب بلوزداد، الموسم الماضي، قادما من ايفردون السويسري، قد منح مسؤولي النادي موافقته المبدئية للتوقيع على عقد جديد.

وذلك بعدما أصبح حرا من أي التزام، اثر استغلاله بند الرحيل عن فريقه السويسري، عقب السقوط إلى القسم الثاني.

غير أن شبيبة القبائل، دخلت سباق ضمه ونجحت في اقناعه في الأخير بالالتحاق بفريقها تحسبا للموسم المقبل.

وكشفت إدارة الشبيبة في بيان لها مساء اليوم السبت، أن محيوص، التحق رسميا بفريقها بعقد يستمر إلى غاية صيف 2028.