محيوص يفتتح عداده التهديفي في الدوري السويسري

فتح الدولي الجزائري أيمن محيوص رصيده التهديفي مع ناديه الجديد إيفردون السويسري في الدوري السويسري.

وسجّل أيمن محيوص أول أهدافه في البطولة خلال مواجهة نادي سريفيت، التي انتهت بالفوز برباعية مقابل واحد.

كما نجح المهاجم السابق لإتحاد العاصمة في عدد من المراوغات و التدخلات، وفاز بتنقيط جيد من قبل “سوفاسكور” الذي منحه 7.9 من 10.

وعرفت المباراة مشاركة هيثم محيوص بشكل بديل أين منح تمريرة حاسمة في الهدف الرابع لفريقه.

وسبق لمحيوص أن سجّل سوبرهاتريك في كأس سويسرا.

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