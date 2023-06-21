محيوص يفقد والدته وإتحاد العاصمة يتقدم بالتعازي

إنتقلت اليوم الأربعاء، والدة مهاجم المنتخب الوطني ونادي إتحاد العاصمة، أيمن محيوص إلى رحمة الله.

وأعلن مهاجم إتحاد العاصمة أيمن محيوص، خبر وفاة والدته، صبيحة اليوم الثلاثاء، عبر ستوري حسابه الرسمي على الأنستغرام.

وبعد أن أنهى اللاعب أيمن محيوص إلتزامه مع المنتخب الوطني، بعد أن شارك في التربص الأخير الذي إنتهى أمس الثلاثاء،

بعد مشاركته مع الخضر في مباراة أوغندا برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023.

ومن جهتها، تقدمت إدارة نادي إتحاد العاصمة بالتعازي للاعبها أيمن محيوص في هذه الفاجعة، عبر بيان رسمي، تم نشره عبر الصفحة الرسمية للفريق عبر الفايسبوك.

وجاء في البيان:”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”..بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّينا خبر وفاة والدة لاعب فريقنا أيمن محيوص.

وأضاف البيان:”وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم كل أفراد أسرة اتحاد العاصمة بتعازيهم الخالصة للاعب أيمن وعائلته، راجين من الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون”.