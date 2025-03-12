محيوص يقود شباب بلوزداد للتأهل إلى الدور ربع النهائي من الكأس

قاد المهاجم أيمن محيوص فريقه شباب بلوزداد للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الجزائر على حساب إتحاد الشاوية.

وسجل أيمن محيوص ثلاثة أهداف، إلى جانب المهاجم بوصوار، في حين سجل ثنائية إتحاد الشاوية كل من ملوك حمزة ومري عبد الوهاب، لتنتهي المباراة بفوز برباعية كاملة مقابل إثنين.

وجرت المباراة بملعب 5 جويلية الاولمبي التي تألق فيها أيمن محيوص بشكل لافت للانتباه، ما قد يمنح فرصته للتواجد في قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.