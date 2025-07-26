محيوص يودّع شباب بلوزداد برسالة مؤثرة بعد انتقاله إلى شبيبة القبائل

نشر المهاجم الدولي الجزائري، أيمن محيوص، رسالة وداع مؤثرة لجماهير شباب بلوزداد، بعد إعلان رحيله رسميًا عن النادي والتحاقه بـشبيبة القبائل.

خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعبّر محيوص من خلال منشور على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” عن امتنانه العميق لإدارة النادي، الطاقم الفني، اللاعبين، وكذا الأنصار الذين ساندوه منذ أول يوم له مع الفريق.

وقال محيوص في رسالته: “اليوم أودع نادي شباب بلوزداد، الفريق الذي قدّم لي الفرصة لأبرز قدراتي وساعدني على التطور كلاعب وكشخص. عشت مع هذا الفريق لحظات لا تُنسى، من ألقاب وبطولات، وستبقى محفورة في قلبي إلى الأبد”.

وأضاف اللاعب:”شرف عظيم أني تقمصت يومًا ألوان الكيان العظيم البليوزدادي الذي لم يبخل من جهد فيه يومًا”.

كما خاطب الأنصار بكلمات مؤثرة:”أودعكم بعبارات لا تستطيع التعبير عن مشاعري اتجاه مكونات هذا الكيان من جمهور، إدارة، لاعبين، طاقم فني، إداري وطبي”.

وأردف هداف “السياربي” الموسم المنقضي:”يبقى هذا الموسم الاستثنائي راسخًا في قلبي، فائق بالاحترام والتقدير”.

كما أعرب اللاعب عن فخره بالمرحلة التي قضاها في الفريق، مشيرًا إلى أن التجربة كانت مليئة بالدروس، وأنه سيظل ممتنًا لكل من ساندوه في مشواره.

وأكد محيوص أن رحيله يأتي في إطار بداية تحدٍ جديد مع “الكناري”، إذ قال: ” محطة جديدة في مشواري، وأعتبر نفسي جزءًا من نقطة انطلاق الفريق نحو تطلعات أكبر. أؤمن أن هذا الكيان يستحق أفراحًا وألقابًا جديدة، وإن شاء الله يكون الموسم المقبل مليئًا بالنجاحات”.

ويُعد انضمام المهاجم، أيمن محيوص، إلى شبيبة القبائل صفقة من العيار الثقيل. بالنظر إلى الخبرة التي راكمها اللاعب مع شباب بلوزداد، إتحاد العاصمة، وإحترافه بسويسرا، بالإضافة مع المنتخب الوطني. حيث يأمل أنصار “الكناري” أن يكون المهاجم الجديد إضافة قوية لخط الهجوم في الموسم المقبل.

خاصة و أن اللاعب السابق لشباب بلوزداد السابق، أيمن محيوص، بصم على تسجيل 23 هدفاً في منافسات البطولة الوطنية، رابطة الأبطال، كأس السوبر، و كأس الجزائر.