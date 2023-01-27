محيوص يُختار رجل مواجهة كوت ديفوار ويُعلق على التأهل !

نال لاعب المُنتخب الوطني المحلي، أيمن محيوص، جائزة رجل مواجهة الخضر أمام كوت ديفوار التي شهدت تسجيله الهدف الوحيد.

وعقب المواجهة، قال محيوص، في الندوة الصحفية التي اُنعقدت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

“سنحتفل ونفرح اليوم فقط وبعدها نُركز على مواجهة المربع الذهبي المُقرر بعد 3 أيام فقط، لذلك يجب العمل من أجل أن نكون على أتم الجاهزية”.

كما أضاف:”مُشكل العقم الهجومي لم يكن في المباريات الودية والتسجيل ليس مُهمة الهجوم فقط وانما مُهمة الجميع”.

قبل أن يختم:”الحمد لله ربي وفقني في تسجيل هدفي الثالث خلال الشان”.

“أشكر زملائي وكذا الطاقم الفني الذي دعمني كثيرا والجمهور الذي كان رجل اللقاء اليوم”.