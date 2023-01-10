محيوص:”تجاوزت الإصابة وأسعى لأكون جاهزا لمواجهة ليبيا”

كشف مُهاجم المُنتخب الوطني للاعبين المحليين، أيمن محيوص، تجاوزه الاصابة التي كان يُعاني منها.

حيث قال، محيوص، أمسية اليوم الثلاثاء في المنطقة المختلطة التي جرت على هامش الحصة التدريبية بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

“المنافسة ستلعب في بلادنا ونحن نُحضر لها تكتيكيا وفنيا من أجل أن نكون على أتم الجاهزية”.

كما أضاف:”نعلم أن الأنصار سيحضرون بقوة لمُساندتنا وسنبحث عن عدم تخييبهم وجميع المنافسين يملكون مستوى لابأس به”.

قبل أن يختم:”تجاوزت الاصابة التي عانيت منها وأنا أتدرب منذ 3 أيام بصفة عادية من أجل أن أكون جاهزا لمواجهة ليبيا”.