مخابر تركية مهتمة بالاستثمار في إنتاج أدوية السرطان بالجزائر

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أمس الخميس، سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور أوزدمير جوكتاس. حيث تباحث معها رغبة مخابر تركية في الاستثمار في مجال إنتاج الأدوية المضادة للسرطان.

وحسبما ورد في بيان للوزارة نشرته على موقعها الالكتروني. فقد سمح اللقاء بالتباحث حول سبل ترقية التعاون بين البلدين. من خلال عقد اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها التركية.

وتناولت المحادثات بين الطرفين رغبة المخابر التركية في الاستثمار في مجال الإنتاج البيوتكنولوجي لاسيما الأدوية المضادة للسرطان. وهو المشروع الذي سيعزز مكانة الجزائر كمنصة للإنتاج الصيدلي الموجه للتصدير نحو القارة الأفريقية، يضيف نفس المصدر.