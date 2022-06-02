مخابر جونسون أند جونسون ترغب بتعزيز تواجدها بالجزائر

إستقبل وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، مساء أمس الأربعاء، نائب رئيس مخابر “جونسون أند جونسون” لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، والمديرة العامة لمخابر “جانسن” الجزائر.

كما حضر هذا اللقاء، رئيس الديوان إسماعيل بوشلاغم والمديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية البروفيسور وهيبة حجوج.

وحسب بيان للوزارة، تناول هذا اللقاء سبل ووسائل تطوير التعاون الثنائي في مجال صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية. من خلال تباحث فرص تعزيز وتطوير هذه الصناعة بهدف ضمان الوفرة المستمرة للمنتجات الصيدلانية.

كما شكل اللقاء فرصة لمسؤولي الشركة الأمريكية وفرعها بالجزائر لعرض منتجاتهم خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المعدية. على غرار أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية. بالإضافة إلى الأدوية والمنتجات الخاصة بأمراض السرطان والصحة العقلية.

وبالمناسبة، ثمنت المديرة العامة لمخابر “جانسن” الجزائر العمل القائم مع مديرية الوقاية والذي سيكلل بالتوقيع على اتفاقية في مجال الصحة العقلية.

وأعرب ذات الطرف عن رغبته في تعزيز تواجده بالسوق الجزائرية. ويأتي ذلك، من خلال إقامة مشاريع شراكة مع نظرائهم الجزائريين خاصة في مجال إنتاج وتصنيع وتعبئة الأجهزة الطبية والأدوية.

من جهته، رحب الوزير بممثلي الشركة الأمريكية وفرعها بالجزائر. كما استمع إلى مختلف الشروحات والتفاصيل التي قدموها بخصوص نشاطهم.

كما أعرب الوزير عن رغبة الجزائر في تحسين مستوى خدماتها وذلك من خلال العمل على توفير كافة إحتياجات المرضى. سواء ما تعلق منها بالأدوية أو مختلف المعدات الطبية. وذلك من خلال العمل على إقامة شراكات حقيقية تعود بالفائدة على الطرفين.

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