مخابر فيلماد.. مؤتمر الطب التجميلي تحت شعار “الترطيب بكل روعته”

نظمت مخابر فيلماد بالتعاون مع جمعية لاد أكاديمي مؤتمر الطب التجميلي، يوم الخميس الماضي، في فندق فردي ليلي بالجزائر العاصمة، تحت شعار الترطيب بكل روعته.يتم الاعتداء على بشرتنا يوميا بسبب عوامل خارجية مثل التلوث والماء والتغييرات المناخية، لذلك من المهم للغاية إطعام البشرة وحمايتها لتصبح أكترحيوية ونضارة.

ولتحقيق هذه الغاية تقدم مخابر فيلماد تشكيلة كاملة من المنتجات الطبية المستخدمة من قبل أطباء التجميل والجراحين التجميليين وأطباء الأمراض الجلدية لتصحيح علامات شيخوخة الجلد، بما في ذلك ART FILLER الذي يستهدف التجاعيد وكذلك NCTF لتحسين جودة الجلد.عرف المؤتمر الذي نظمته مخابر فيلماد حضور حوالي 100 مختص قدموا حلولا لعلاج جميع أنواع الترطيب لمختلف مناطق الجسم، من ترطيب الوجه والجسم وحتى الترطيب الخاص بأمراض النساء، بالإضافة إلى علاج الندبات وتساقط الشعر.

خلال هذا اليوم، كشف المختصون أسرار الترطيب الجيد من خلال ممارسة الأعمال التجميلية والطب المضاد للشيخوخة. تتيح هذه الفرصة لمخابر فيلماد بالتذكير أن الجمال فن وقامت بجعله علما.

بخصوص فيلماد :

تقوم مخابر ماقفارم باستيراد وتوزيع منتجات فيلماد منذ عام 1978 لأخصائيين وجراحي الطب التجميلي وأطباء

الأمراض الجلدية من أجل تصحيح علامات الشيخوخة وتحسين جودة البشرة.

بخصوص مجمع ماقفارم:

ماقفارم هو مجمع صيدلاني جزائري، تم إنشاؤه في عام 2003 وهو ينتج ويوزع العلامات التجارية المشهورة محليًا

وعالميًا، وهيPhytopharm ، Solyne ، Mediflex ، Santé Vie ،Seco ،Novalac ،Noreva ، Alliance

Pharmaceuticals ، Polinelli ، Phytencia ، Avene ،Klorane..

رائد في مجال منتجات الصحة والراحة النفسية في الجزائر، يوظف مجمع ماقفارم ما يقارب 700 شخص في 3 شركات

تابعة له، وهو مدفوعة للالتزام بالمواطنة الحقيقية، من خلال المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة والإدماج المهني

للأشخاص ذوي الإعاقة.