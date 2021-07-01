مخابر ماقفارم ترعى سباق “أزرو نطهور” بتيزي وزو

قامت مخابر ماقفارم، الرائدة في مجال الصحة والراحة النفسية في الجزائر، برعاية سباق أزرو نطهور، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية.في بلدية إفرحونان، في قرية تيروردة بمدينة تيزي وزو.

وجاء في بيان للشركة، إن هذا السباق، معتمد من قبل الرابطة الدولية للجري.بالإضافة إلى كونه منافسة مؤهلة لـسباق مون بلون.وجمع هذا الحدث، في نسخته الرابعة، 270 عداءًا.من بينهم 29 امرأة، بعد أكثر من عام دون منافسة بسبب الأزمة الصحية.

وأكد البيان، إنه قد تم تنظيم هذا الحدث، وسط بروتوكول صحي صارم بالإمتثال للتدابير الصحية الموصى بها لمكافحة انتشار فيروس كوفيد 19. بالإضافة إلى التدابير التي تم وضعها لحماية البيئة.وتؤكد مخابر ماقفارم، من خلال هذه المبادرة المواطنة، التزامها بدعم الأنشطة الرياضية.

للإشارة فإن مجمع ماقفارم هو مجمع صيدلاني جزائري، تم إنشاؤه في عام 2003 وهو ينتج ويوزع العلامات التجارية المشهورة محليًا وعالميًا، وهيPhytopharm ، Solyne ، Mediflex ، Santé Vie ،Seco ،Novalac ،Noreva ، Alliance Pharmaceuticals ، Polinelli ، Phytencia ، Avene ،Klorane.

والمجمع، رائد في مجال منتجات الصحة والراحة النفسية في الجزائر، ويوظف ما يقارب 700 شخص في 3 شركات تابعة له، وهو مدفوعة للالتزام بالمواطنة الحقيقية.من خلال المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة والإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة