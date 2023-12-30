مخابر متنقلة للتأكد من نوعية وجودة مياه المنابع الطبيعية

تم، اليوم السبت، إطلاق الحملة الوطنية لتجفيل المنابع الطبيعية مع تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية.

كما خصّصت وزارة الري، مخابر متنقلة للتأكد من نوعية وجودة المياه. وتأتي العملية في إطار السياسة المتبعة من طرف القطاع. من أجل محاربة كل مصادر الأمراض المتنقلة عبر المياه والسهر على صحة المواطنين.

ومن جانبه، قام طه دربال وزير الري بمعية والي الولاية رفقة الوفد المرافق لهما بمعاينة مشروع انجاز خزان مائي بسعة 15000 متر مكعب. والذي يسير بوتيرة انجاز حسنة هذا الخزان سيرفع من قدرة التخزين الماء الصالح للشرب لتحسين خدمة التزود بالماء الشروب للسكان بلدية سيڨ.