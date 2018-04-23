مخابر متنقلة للشرطة العلمية في 48 ولاية

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني 52 مخبرا علميا متنقلا حيز الخدمة تحت تصرف فرق الشرطة العلمية على مستوى 48 أمن ولاية.

حسبما أفاد به لـ “النهارأونلاين” مراقب شرطة، زكري محمد، مدير الشرطة العلمية والتقنية.

باعتبار أن هذه المخابر وسيلة حديثة وعصرية تمكن أخصائيي الشرطة العلمية من القيام بالتغطية الميدانية الشاملة على مستوى التراب الوطني.

إضافة الى الإستقلالية الكاملة في مجال التدخل.

وأشار المتحدث،أن هذه المخابر المتنقلة قد جهزت ب بكافة الوسائل الحديثة اللازمة لآداء المهام المنوطة بها في الوقت المناسب.

قائلا أن المخابر تم تجهيزها وفقا للمناهج والمعايير المعمول بها دوليا والتي تسمح للأخصائيين بالتكيفمع مختلف أنواع مسرح الجريمة.

التي تتطلب إستعمال جميع الوسائل العلمية بدءا من الحمض النووي الى الأدلة الرقمية.

وأكد ذات المسؤول الأمني، أنهذه الوسيلة العصرية تسمح لترقية مستوى تسيير مسرح الجريمة والبحث والرفع عن الآثار والقرائن.

إضافة الى تسهيل عملية إجراء التحقيقات الأولية في عين المكان مع كسب الوقت،في إنجاز الخبرات ومنه الحفاظ علىة الحريات الشخصية،وإحترام حقوق الإنسان.

تم تصميم هذه المخابر من طرف أخصائيي الشرطة العلمية،والشركة الجزائرية لصناعة العربات “مرسيدس التابعة لزوارة الدفاع الوطني.

مع الاخذ بعين الإعتبار ظروف العمل،الملائمة لتقنيي وأخصائيي الشرطة العلمية من حيث توفير الفضاء الجيد لآداء المهام.

مع الربط بالوسائل المعلوماتية بالمركبة التي تسمح لهم بتحرير تقاريرهم الأولية في ظروف جيدة.