مخابر نوفو نورديسك تراجع هوامش الربح للصيادلة على منتجاتها بسبب انخفاض قيمة الدينار

كشفت مخابر نوفو روديسك في الجزائر أن انخافض قيمة الدينار مقارنة بالعملة الصعبة قد كان له الأثر السلبي على هامش الربح على نورديتروفين و نورديفليكس

وعليه وحسب بيان لمخابر نوفو نورديسك فإن انخفاض قيمة الدينار كان له الأثر السلبي على هوامش الربح بالنسبة لمنتجاته.

وعليه وحسب ذات الوثيقة فإن مخبر نوفو نورديسك قدد قرر مراجعة هوامش الربح على بعض منتجاته للصيادلة لكي لايكون هناك تأثير جانبي على الأسعار بالنسبة للمرضى.

وأضاف البيان أن اتخاذ هذا القرار سيمح بالحفاظ على نسبة 10 بالمائة الإضافية التي يحددها قانون صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء لصالح الصيادلة