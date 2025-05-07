مخابر “Frater Razes” تنظم دورة تكوينية للصحفيين حول أهمية المعلومات في ظل الأزمات الصحية

نظمت شركة “NHS Mediacom” بالتنسيق مع مخابر “Frater Razes” ، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة دورة تكوينية لفائدة الصحفيين. حول أهمية الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة، لا سيما في ظل الأزمات الصحية.

قدم البروفيسور زوبير ساري المختص في الطب الداخلي، مداخلة بعنوان “مساهمة وسائل الإعلام في الوقاية والإعلام الصحي في عصر مفهوم الصحة الواحدة One Health”. حيث أبرز أهمية التكامل بين صحة الإنسان، وصحة الحيوان، والصحة البيئية. مشددًا على الدور الحيوي لوسائل الإعلام في رفع الوعي الجماعي بالقضايا الصحية المعاصرة.

وأشار البروفيسور إلى ضرورة نشر محتوى بيداغوجي يسلّط الضوء على المخاطر المرتبطة بتدهور المنظومة البيئية وظهور الأمراض الحيوانية ومقاومة المضادات الحيوية. وذلك من خلال مساهمة الصحفيين في ترقية الثقافة الصحية كالتلقيح، والنظافة الغذائية الصارمة، والاستخدام العقلاني للأدوية.

من جهته، قدم البروفيسور عصام فريقع، رئيس مركز تحاقن وتحاليل الدم، مصطفى باشا و رئيس المجلس العلمي للوكالة الوطنية للدم، مداخلة بعنوان “دور وسائل الإعلام في إدارة الأزمات الصحية”. تناول فيها تعريف دقيق للأزمة الصحية، مروراً بمبادئ الاتصال في حالات الطوارئ، وانتهاج استراتيجيات منظمة الصحة العالمية للتواصل الفعال.

كما شملت الدورة عرضا قدمته الدكتورة نسيبة لغوي حول مخابر Frater Razes التي طورت خلال أكثر من ثلاثين سنة. مجمعًا صناعيا يضم 10 وحدات إنتاجية، يغطي 14 فئة علاجية، ويسوق أكثر من 150 منتجا.

وتستثمر مخابر Frater Razes في مجالات استراتيجية مثل التكنولوجيا الحيوية، الأنسولين، وعلم الأورام. كما تعتمد سياسة بحث وتطوير ديناميكية، يجري من خلالها تطوير أكثر من 100 منتج جديد، إلى جانب إنشاء 3 وحدات إنتاجية جديدة مخصصة للابتكارات العلاجية. بما في ذلك 32 منتجا مضادًا للسرطان، 30 منتجا بيو تكنولوجيا، وأنسولين ممتد المفعول بجرعات أسبوعية أو شهرية.

تصدر مخابر Frater Razes منتجاتها إلى 23 دولة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مع فتح آفاق جديدة نحو السوق الأوروبية. وقد تم خلال سنتي 2023 و 2024 تصدير 6 ملايين حقنة 15 مليون وحدة من الأقراص أو الكبسولات، ومليون وحدة من الحقن المعبأة مسبقا.