مخاطر التواجد الطويل في مواقع التواصل الاجتماعي

أوضحت طبيبة الأمراض العصبية الروسية لوبوف بلاغوداريفا، إن الاستخدام المتواصل لمواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى إفراز هرمون الدوبامين بشكل مفرط.

وقالت بلاغوداريفا، أن هذا النوع من الإدمان والذي يسمى “إدمان الدوبامين” يؤدي إلى زيادة القلق واضطراب النوم وانخفاض الأداء.

وأوردت الخبيرة: “التعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، هو إدمان الدوبامين في المقام الأول. فعندما يواصل الشخص قراءة ومشاهدة شريط هذا الموقع أو ذاك. يقوم مخه بالبحث عن مواد مثيرة وممتعة أو مفيدة وكذلك كل ما يثير الانفعالات. وكل هذه المتعة قصيرة الأجل، وهي تترافق بفرز جرعات صغيرة من الدوبامين. الذي يخلق بسرعة الإدمان عليه لدى الشخص المذكور”.

وأشارت الخبيرة إلى أنه أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، لا يقوم الدماغ بمعالجة المعلومات. ولكنه يسعى للحصول على زيادة قصيرة المدى في الدوبامين.

موضحة أنه وعندما يتراجع مستوى تركيز هذا الهرمون يزداد مستوى القلق والاضطراب. وخاصة عندما يكون الجسم في حالة وهن وضعف قوي.

وشددت الخبيرة، على ضرورة الابتعاد عن الهاتف الذكي والأجهزة المماثلة الأخرى، قبل الرقود في السرير بـ2-3 ساعة. ويجب البدء بالنوم قبل حلول الحادية عشرة ليلا.

وقالت الخبيرة: “في حال العكس، سيعطل الضوء الأزرق للشاشة إنتاج وفرز هرمون الميلاتونين. والميلاتونين مسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي لدى كل الكائنات الحية. ولن يتعافى الجسم، مما سيؤثر سلبا على حالة الجلد وعلى تركيز الانتباه والذاكرة والأداء”.