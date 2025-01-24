مخالفة خطيرة غرامتها 5 آلاف دينار

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، حول مخالفة التجاوز على اليمين وعقوبته.

وأوضحت أن التجاوز على اليمين يعدّ مخالفة مرورية منصوص عليها بالـمادة 28 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمم.

وأضاف المنشور أن هذه المخالفة معاقب عليها، وفقاً للمادة 66/د3-26 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.

وأكد المنشور أنه يرخص بتجاوز مركبة على اليمين عندما يشير سائقها أنه يتأهب للانعطاف نحو اليسار. طبقا للـمـادة 31 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمم.