مخالفة غرامتها تصل إلى 16 ألف دينار والحبس 10 أيام .. وهذه عقوبتها في حال تكرارها

أفادت مصالح الدرك الوطني عبر منشور لها في صفحتها طريقي أن التوقف في شارع عام بحجة أن محلّه يُطل على الشارع ليتمكن من استغلاله الشخصي ممنوع.

وذلك طبقا لأحكام المادة 444 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم والذي ينص على أن كل من يعيق الطريق العمومي بوضع أشياء أومواد من شأنها أن تمنع أوتنقص من حرية المرور أوتجعل المرور غير مأمون.

ووفقا لذات المادة يعاقب بغرامة من 8000 إلى 16.000 دج، كما يجوز أن يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين. تتطلب تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.

وفي حال تكرار نفس الفعل، يمكن أن تصل مدة الحبس إلى 4 أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.