مخالفة لا نعطيها أهمية تكلف هذه الغرامة 

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، حول التوقف أو التراجع إلى الخلف أمام المركبات الثقيلة.

وأوضح منشور أن هناك من سائقي المركبات من يجهل أنه توجد حالات يفرضها القانون في حالة استحالة التلاقي أو صعوبته. بالنظر إلى ضيق الطريق مثلا، عليهم التوقف أو التراجع إلى الخلف.

وأضاف البيان “على سبيل المثال يجب على السيارة المنفردة (بدون مقطورة) أن تتراجع إلى الخلف بالنسبة لمركبة مقترنة بمقطورة أو مجموعة مركبات”.

كما يجب على المركبة الخفيفة التوقف أو التراجع إلى الخلف أمام المركبات الثقيلة.

وفي حالة رفض التوقف أو التراجع عند استحالة التلاقي، يعتبر مخالفة مرورية معاقب عليها بالمادة 66/د 2 من القانون رقـم 01-14. الـمعدل والـمتـمـم بغرامة جزافية مقدرة بـحدها الأدنى 5000 دج.