مخالفة مرورية ترسل صاحبها للعدالة يجهلها الكثير

أفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك حول خطر الحمولة وتسببها في الحوادث.

وأوضحت ذات المصالح أن عدم اتخاذ الاحتياطات حتى لا تسبب حمولة سيارة أومقطورة في إلحاق ضرر بالغير أوتشكيل خطر عليهم بعتير جنحة.

وذلك تعتبر جنحة منصوص عليها في المادة 16 من القانون 01-14 المعدل والمتمم والمادة 114 و116 من المرسوم التنفيذي 04-381، ومعاقب عليها بالمادة 85 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، عقوبتها يتطلب في هذه الحالة توقيف المركبة مع تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته مصالح الدرك الوطني خطر الحمولة وتسببها في الحوادث نتيجة تغافل السائق وعدم اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة .

وبهذا تنصح ذات المصالح عير صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور السائق أن يربط باحكام كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة أويمكن أن تتجاوزها نتيجة للاهتزازات وهذا لمنع سقوطها.