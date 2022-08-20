مخالفة مرورية عقوبتها الحبس 5 أيام وغرامة تصل إلى 8000 دينار
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول الزيادة في عدد الركاب متن حافلة لنقل المسافرين وما يترتب عنه من غرامة جزافية.
وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية ان نقل أشخاص على متن حافلة لنقل المسافرين، بعدد يتجاوزا الحد المسموح به، يعتبر سلوك مخالف للقانون. كما ان طريقة نقل الركاب الذي قد يعرض حياتهم للخطر. بالإضافة إلى ان المركبة لها طاقة استيعاب محددة وجب احترامها، وأيضا طريقة نقل المسافرين لها.
وأضاف منشور مصالح الدرك الوطني ان تجاوزا الحد المسموح به لركاب على متن الحافلة التصرف معاقب عليه بالمادة 453 (معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) من قانون العقوبات. وذلك بغرامة تتراوح من 4000 دج إلى 8000 دج. ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر، يتم على إثرها تحرير محضر يرسل إلى الجهات.
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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول تجاوزا الشريط الاسمنتي الفاصل بين الاتجاهين.
وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية انه يمنع الاستدارة في الطريق السريعلا سيما عند عبور الشريط المركزي الفاصل بين اوساط الطرق اوسلوك انقطاع هذا الطريق.
وتابعت مصالح الدرك في منشورها أن أي سلوك من هذا النوع يعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة، منصوص عليها بالمادة 88 فقرة2 من المرسوم التنفيذي 04-381.
كما ان القانون يعاقب عليه بموجب المادة 66/د- 18 من القانون01-14 المعدّل والمتمم، بالاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة خلال 10 أيام. مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.
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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول مناورات خطيرة وإستهتار بأرواح الآخرين.
وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال سلوكيات “التجاوز الذي يعيق السير في الإتجاه المعاكس عند سلوك النصف الأيسر من الطريق” منصوص عليها في المادة 30 من المرسوم التنفيذي 04-381 ومعاقب عليها بالمادة 66/د-3 من نفس القانون، عقويتها تتمثل في غرامة جزافية مقدّرة بحدها الأدنى 5000 دج، بالإضافة إلى امكانية رفع جنحة “تعريض حياة الغير للخطر”.
ونشرت ذات المصالح مقطع لفيديو متداول عبر منصات التواصل الإجتماعي يظهر مناورات خطيرة من طرف صاحب حافلة محاولا تجاوز شاحنة أخرى. ويقوم بإلقاء اللوم على صاحب الشاحنة التي تسير في الاتجاه المعاكس.
كما اوضحت ذات المصالح من خلال الفيديو المتداول أن سائق الحافلة تناسى السرعة المفرطة التي كان يسير بها. بالإضافة إلى المسافرين الذين كانوا على متن الحافلة والمقدر حسب المعني 47 شخص. وكذا شروط التجاوز الآمن.
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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك من خلال النافذة القانونية. مخالفة مرورية يجهلها الكثير من السائقين.
واوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور ان استعمال المنبهات ليلا. يجب أن توجه التنبيهات أثناء الليل بالإنارة المتقطعة إما لأضواء الطريق (Phares) المتناوبة أوأضواء الطريق. فقط إذا بقيت أضواء التقاطع (Code) مشتعلة ولا يجوز استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالة الضرورة القصوى.
وتابعت ذات المصالح أنه يمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة وصفارات الإنذار والزمارات، طبقا للمادة 56 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.
كما يترتب عن هذه المخالفة الاحكام من الدرجة 2 والغرامة الجزافية مقدرة بـ 2500 دج.