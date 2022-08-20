مخالفة مرورية عقوبتها الحبس 5 أيام وغرامة تصل إلى 8000 دينار 

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول الزيادة في عدد الركاب متن حافلة لنقل المسافرين وما يترتب عنه من غرامة جزافية.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية ان نقل أشخاص على متن حافلة لنقل المسافرين، بعدد يتجاوزا الحد المسموح به، يعتبر سلوك مخالف للقانون. كما ان طريقة نقل الركاب الذي قد يعرض حياتهم للخطر. بالإضافة إلى ان المركبة لها طاقة استيعاب محددة وجب احترامها، وأيضا طريقة نقل المسافرين لها.

وأضاف منشور مصالح الدرك الوطني ان تجاوزا الحد المسموح به لركاب على متن الحافلة التصرف معاقب عليه بالمادة 453 (معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) من قانون العقوبات. وذلك بغرامة تتراوح من 4000 دج إلى 8000 دج. ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر، يتم على إثرها تحرير محضر يرسل إلى الجهات.

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