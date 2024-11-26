مخالفة مرورية عقوبتها توقيف المركبة وغرامة بـ 2000 دج

أوضحت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، أن استخدام أضواء ذات ألوان أو شدة متغيرة ماعدا أضواء تغير الاتجاه يعتبر مخالفة مرورية، وتلزم صاحبها بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج مع توقيف المركبة إلى غاية رفع الخلل في أجهزة الانارة.

وأشارت المصالح نفسها، أن كثيرا من أصحاب المركبات يعتمدون تركيب أضواء أمامية أو خلفية للمركبات. بصفة عشوائية وغير مطابقة لتلك المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات من حيث اللون (غير اللون الأصفر أو الأبيض) ومن حيث الشدة (متغيرة).

وبالرجوع الى المادة 135 الفقرة_1 من المرسوم التنفيذي 04_381: يجب أن تزود كل سيارة في المقدمة بضوئين (2). لإعلان الوضعية يصدران نحو الأمام عند اشتعالهما نورا ابيض أو أصفر يمكن رؤيته ليلا. عندما يكون الجو صافيا على بعد 150متر دون أن يكون باهرا للسائقين الآخرين، حسب مصالح الدرك.

وذكر مصالح الدرك الوطني، أن مخالفة هذه الأحكام بإستخدام أضواء ذات ألوان أو شدة متغيرة. ماعدا أضواء تغير الاتجاه يعتبر مخالفة مرورية ، طبقا للمادة 66/أ6 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى2000دج مع توقيف المركبة إلى غاية رفع الخلل في أجهزة الإنارة.

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