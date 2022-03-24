مخالفة مرورية عقوبتها 5 ألاف دينار لايعرفها الكثير من السائقين

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول المخالفات وما يترتب عنها من العقوبات القانونية.

وكتبت ذات المصالح في منشورها ان تجاوز قطار أو حافلة قطارية عند نزول أوصعود الركاب يتعبر مخالفة من الدرجة الرابعة .

وأضافت ذات المصالح في النافذة القانونية هل تعلم أخي السائق أن : “تجاوز قطار أوحافلة قطارية (Tram) عند توقفها خلال صعود أو نزول الركاب من الجهة التي يتم فيها ذلك” يعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة.

كما انه وطبقا للمادة 31 من المرسوم التنفيذي 04 ـ 381 ومعاقب عليها بالمادة 66/د- 3 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، بغرامة جزافية تقدر بحدها الادنى 5000 دج .

تعرف أيضا: مخالفة مرورية يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 16 ألف دينار والحبس حتى شهرين